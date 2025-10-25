Elezioni scolastiche AGe Toscana diffonde un vademecum per chiarire le norme sulle procedure di voto

L’Associazione Genitori AGe Toscana ha diffuso una comunicazione indirizzata ai Presidenti e ai Consiglieri d’istituto per offrire chiarimenti sulle norme che regolano le elezioni dei rappresentanti di classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

