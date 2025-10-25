Elezioni regionali Puglia 2025 | tutti i candidati e le liste

Sei liste a sostegno del candidato presidente del centrosinistra, Antonio Decaro, altrettante per lo sfidante del centrodestra, Luigi Lobuono. Per gli altri due candidati, invece, Sabino Mangano e Ada Donno, è stata invece presentata una lista a testa. Di seguito tutte le liste e i candidati in. 🔗 Leggi su Baritoday.it