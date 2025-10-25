Elezioni regionali Massimo Schiavone fuori dalla lista del Pd | Escluso per ragioni politiche

Massimo Schiavone escluso dalla lista del Partito Democratico per le elezioni regionali. La notizia era nell'aria e, ora, ad ufficializzarla è stato lo stesso diretto interessato e le sue parole pesano come un macigno sul Pd casertano: “Questa volta non userò mezze parole. Il Partito Democratico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Elezioni Regionali 23 e 24 novembre 2025 – Voto domiciliare In occasione delle Elezioni Regionali 23 e 24 novembre 2025, ai sensi dell’art. 1 del DL 3 gennaio 2006 n. 1 convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 20 - facebook.com Vai su Facebook

VERSO LE REGIONALI - Schiavone fuori dalla lista Pd ECCO i nomi certi e le posizioni ancora in bilico a poche ore dalla presentazione ufficiale - 19:46:27 Massimo Schiavone fuori dalla lista del Pd: nel corso della direzione regionale il nome del politico sessano non è stato fatto tra quelli che potranno concorrere per uno scranno a Palazzo San ... Scrive casertafocus.net

PD - La delusione di Massimo Schiavone: io escluso perché hanno avuto paura che i cittadini mi eleggessero… - Il Partito Democratico ha scelto di non candidarmi. Segnala casertafocus.net

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Toscana - Il governatore uscente viene riconfermato ed esulta su Facebook: "Sono emozionato, grazie Toscana". today.it scrive