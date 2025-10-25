Elezioni regionali Massimo Schiavone fuori dalla lista del Pd | Escluso per ragioni politiche

25 ott 2025

Massimo Schiavone escluso dalla lista del Partito Democratico per le elezioni regionali. La notizia era nell'aria e, ora, ad ufficializzarla è stato lo stesso diretto interessato e le sue parole pesano come un macigno sul Pd casertano: “Questa volta non userò mezze parole. Il Partito Democratico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

