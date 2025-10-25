Elezioni regionali in Veneto tutti i candidati e le liste a sostegno di Stefani Manildo Szumski Rizzo e Bui

Ilgazzettino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Sono cinque i candidati alla presidenza della Regione Veneto. Oltre ai due maggiori contendenti, Alberto Stefani e Giovanni Manildo, sono ufficialmente in lizza anche Fabio Bui, ex. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

elezioni regionali in veneto tutti i candidati e le liste a sostegno di stefani manildo szumski rizzo e bui

© Ilgazzettino.it - Elezioni regionali in Veneto, tutti i candidati e le liste a sostegno di Stefani, Manildo, Szumski, Rizzo e Bui

Altre letture consigliate

elezioni regionali veneto tuttiElezioni regionali in Veneto, tutti i candidati e le liste a sostegno di Stefani, Manildo, Bui, Szumski e Rizzo - Oltre ai due maggiori contendenti, Alberto Stefani e Giovanni Manildo, sono ufficialmente in lizza anche Fabio Bui, ... Si legge su ilgazzettino.it

elezioni regionali veneto tuttiTutti i candidati alle regionali del Veneto - Le elezioni regionali in Veneto del 2025 si terranno il 23 e 24 novembre. policymakermag.it scrive

elezioni regionali veneto tuttiElezioni regionali in Veneto, tutti i candidati e le liste a sostegno di Stefani, Manildo, Szumski, Rizzo e Bui - Oltre ai due maggiori contendenti, Alberto Stefani e Giovanni Manildo, sono ufficialmente in lizza anche Fabio Bui, ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Veneto Tutti