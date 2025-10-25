Elezioni regionali 2025 Forza Italia prepara il ricorso | Lista Casa Riformista consegnata dopo le 12

Si accende già la tensione politica attorno alla presentazione delle liste per le elezioni regionali in Campania. Dopo la chiusura ufficiale dei termini alle ore 12 di oggi, si susseguono voci e verifiche sul rispetto degli orari di consegna, in particolare per quanto riguarda la lista Casa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Telesveva. . Elezioni regionali, suona il gong sulle liste a supporto dei 4 candidati presidenti: 12 quelle in campo. Nella BAT diverse sorprese #puglia #politica #elezioni #regionali #liste - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali Campania 2025. I candidati, le liste e i partiti in diretta: tutti i nomi - Regionali Campania, il 23 e 24 novembre 2025 in Campania ci saranno le elezioni Regionali per cambiare il presidente e il consiglio Regionale. Riporta ilmattino.it

Regionali Veneto, parte la corsa per il dopo Zaia: cinque in lizza, e tante sfide dentro il centrodestra - In Veneto si apre ufficialmente la corsa alle elezioni regionali: sono cinque i candidati che si contenderanno la presidenza, ... Scrive veronaoggi.it

Elezioni Regionali 2025. Forza Italia chiude la lista a Caserta. Ecco tutti i candidati - La lista azzurra, ormai chiusa, vede tra i candidati Filippo Abbate, Pietro Consoli, Rosetta De Rosa, Amelia Forte, Orlando De Cristofaro, Veronica Biondo e Angela Parente, tutti pronti a ... Da casertanews.it