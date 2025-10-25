Elezioni Irlanda vittoria netta per indipendente di sinistra Connolly alle presidenziali

Catherine Connolly è ormai avviata verso una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali irlandesi, secondo le prime proiezioni che le attribuiscono circa il 64% dei voti. L'indipendente di sinistra, sostenuta da un'alleanza di partiti progressisti e da un forte seguito giovanile, ha ottenuto un successo che rappresenta un chiaro messaggio di protesta contro il .

