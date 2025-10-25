Elezioni ha vinto lei! Adesso cambia tutto | l’Europa trema

Catherine Connolly è stata eletta presidente dell’Irlanda, ottenendo una larga maggioranza alle urne. La candidata della sinistra radicale ha superato il 60% delle preferenze, distanziando nettamente la rivale centrista Heather Humphreys, ferma sotto il 20%. La vittoria di Connolly rappresenta un significativo cambiamento nel panorama politico nazionale, scardinando l’attuale assetto dell’establishment di Dublino. Nonostante la natura in gran parte cerimoniale della carica, l’elezione di Connolly segna il passaggio più rilevante nella politica irlandese dal 2011, anno della prima elezione di Michael Higgins. 🔗 Leggi su Tvzap.it

