Elezioni comunali 2026 Raffaele Sacco è il secondo candidato sindaco

Elezioni comunali 2026: Raffaele Sacco è un candidato sindaco di Trecate. L'ex consigliere di minoranza rappresenta la coalizione progressista "Trecate Fuori dal Comune". Una candidatura civica e condivisa, nata dall’incontro tra forze politiche e liste civiche che hanno scelto di unire energie. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Mancano meno di due anni alle elezioni comunali a Monza, ma iniziano i primi movimenti: il PD conferma la ricandidatura del sindaco Pilotto (che deve pronunciarsi). Nel centrodestra per ora solo voci, tra nomi di livello nazionale e locale. - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni comunali di Lesina: il TAR dispone l’apertura dell’istruttoria - X Vai su X

Elezioni Aosta, Raffaele Rocco è il nuovo sindaco - Erano sostenuti dalle forze autonomiste e dal Partito Democratico ... Secondo tg24.sky.it

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI VALLE D’AOSTA 2025/ Diretta sindaci eletti: ballottaggio tra Rocco e Girardini - Era previsto ma ora è ufficiale: sarà il ballottaggio a dover definire i risultati finali delle Elezioni Comunali nei 65 Comuni della Valle d’Aosta, al voto con le Regionali: la più che probabile ... Lo riporta ilsussidiario.net

Elezioni Comunali Valle d’Aosta 2025/ Come si vota e quali sono i comuni coinvolti - Domani le Elezioni Comunali Valle d'Aosta 2025: come si vota, quali sono i comuni chiamati alle urne e i candidati per la città di Aosta Si avvicina sempre di più il turno unico di domani, domenica 28 ... ilsussidiario.net scrive