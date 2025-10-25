Egitto media | Oltre 150 ex prigionieri palestinesi rilasciati da Israele soggiornano in un hotel a 5 stelle
A circolare tra ignari ospiti dell'albergo di lusso ci sarebbero, tra gli altri, il fondatore dell'unità delle forze speciali di Hamas specializzata in rapimenti e un membro dell'Isis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
#NEWS - I colloqui a #SharmelSheik in #Egitto - L'accordo su #Gaza 'si chiude venerdì', ma è veto di #Israele su #Barghouti. I media: 'Per #Hamas il suo rilascio è centrale' Scambio di liste dei prigionieri tra le parti. #Trump: 'Forse andrò in #MedioOriente sabat - X Vai su X
Il primo giorno di colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso "in un clima positivo": lo ha riferito Al-Qahera News, media collegato all'intelligence del Cairo. "Chiedo a tutti di agire rapidamente. Il tempo è essenziale, altrimenti seguirà un m - facebook.com Vai su Facebook
Energia: Egitto esporta 150.000 metri cubi di Gnl in Turchia - L'Egitto ha esportato un carico di gas naturale liquefatto (Gnl) dal complesso di liquefazione di Idku tramite la nave cargo ... Riporta agenzianova.com
Media, Egitto riduce livello di coordinamento con Israele - L'Egitto ha deciso di ridurre i contatti di coordinamento con Israele a seguito del raid israeliano a Doha, in Qatar. Scrive ansa.it
Egitto: "A Gaza oltre 100 civili uccisi al giorno, vergogna" - vicinato meridionale, non vede "nessun segnale" dell'attuazione dell'accordo fra Ue e Israele ... Da ilmessaggero.it