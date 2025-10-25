Egitto media | Oltre 150 ex prigionieri palestinesi rilasciati da Israele soggiornano in un hotel a 5 stelle

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A circolare tra ignari ospiti dell'albergo di lusso ci sarebbero, tra gli altri, il fondatore dell'unità delle forze speciali di Hamas specializzata in rapimenti e un membro dell'Isis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

egitto media oltre 150 ex prigionieri palestinesi rilasciati da israele soggiornano in un hotel a 5 stelle

© Tgcom24.mediaset.it - Egitto, media: "Oltre 150 ex prigionieri palestinesi rilasciati da Israele soggiornano in un hotel a 5 stelle"

Argomenti simili trattati di recente

Energia: Egitto esporta 150.000 metri cubi di Gnl in Turchia - L'Egitto ha esportato un carico di gas naturale liquefatto (Gnl) dal complesso di liquefazione di Idku tramite la nave cargo ... Riporta agenzianova.com

Media, Egitto riduce livello di coordinamento con Israele - L'Egitto ha deciso di ridurre i contatti di coordinamento con Israele a seguito del raid israeliano a Doha, in Qatar. Scrive ansa.it

Egitto: "A Gaza oltre 100 civili uccisi al giorno, vergogna" - vicinato meridionale, non vede "nessun segnale" dell'attuazione dell'accordo fra Ue e Israele ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Egitto Media Oltre 150