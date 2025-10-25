Educazione sessuale Valditara | Quante balle dall' opposizione

"È ora di fare chiarezza su questa storia dell'educazione sessuale a scuola dopo le balle che sono state raccontate da esponenti dell'opposizione, paludati intellettuali, giornalisti e che abbiamo letto tutti sui social". Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, intervistato su Instagram dal direttore editoriale di Esperia Gino Zavaiani, passa al contrattacco e replica alle fake-news girate in questi giorni. "Vedete, la legge scrive testualmente: 'fermo restando quanto sta scritto nei programmi scolastici'. E allora andiamo a leggere che cosa sta scritto nei programmi scolastici", dice il ministro prima di elencare le linee guida per ogni fascia d'età degli studenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Educazione sessuale, Valditara: "Quante balle dall'opposizione"

Contenuti che potrebbero interessarti

«Per la Costituzione è compito dei genitori educare i figli». «I femminicidi non si combattono con l’educazione sessuale». «La teoria gender non deve entrare nelle scuole». Con il ddl Valditara sono a rischio i percorsi contro il bullismo omotransfobico e i prog - facebook.com Vai su Facebook

“L’educazione sessuale parta già dalle medie, evitiamo che i ragazzini cerchino informazioni sul Web. La scuola non insegni la competizione”: così Luisa Ranieri - L'INTERVISTA @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/22/leducazione-sessuale-part - X Vai su X

Educazione sessuale vietata? Valditara legge i programmi scolastici: “Sapete cosa sono le funzioni riproduttive?”, il video - Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara insiste: l’educazione sessuale, come ha ripetuto in questi giorni in varie occasioni, non è stata abolita. Secondo tecnicadellascuola.it

Educazione sessuale e affettiva a scuola, Valditara smonta le balle della sinistra: "Ecco i programmi" - La destra ha vietato l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole primarie e medie? Lo riporta iltempo.it

Valditara: “Educazione sessuale sì, ma come parte di scienze, non combatte femminicidi. Consenso informato previene confusione bambini” - Nella rubrica Facciamo chiarezza, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, interviene per precisare contenuti e finalità della legge sul consenso informato e il ruolo dell’educazione ... Scrive orizzontescuola.it