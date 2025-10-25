Educazione sessuale Novara | I genitori sono spesso troppo coinvolti emotivamente La scuola offre la distanza educativa necessaria per parlare di affettività e sessualità senza tabù
L'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole ha visto l’approvazione di emendamenti che vietano qualsiasi attività legata alla sessualità e all’affettività nella scuola secondaria di primo grado. La misura estende il divieto già previsto per infanzia e primaria, introducendo per le scuole superiori l’obbligo di consenso scritto delle famiglie per qualsiasi iniziativa su questi temi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
«Per la Costituzione è compito dei genitori educare i figli». «I femminicidi non si combattono con l’educazione sessuale». «La teoria gender non deve entrare nelle scuole». Con il ddl Valditara sono a rischio i percorsi contro il bullismo omotransfobico e i prog - facebook.com Vai su Facebook
“L’educazione sessuale parta già dalle medie, evitiamo che i ragazzini cerchino informazioni sul Web. La scuola non insegni la competizione”: così Luisa Ranieri - L'INTERVISTA @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/22/leducazione-sessuale-part - X Vai su X
Divieto dell’educazione sessuale alle scuole medie: cosa pensare? Intervista a Daniele Novara - Divieto di educazione sessuale nelle scuole: il pedagogista Daniele Novara spiega perché togliere questo spazio formativo è un errore educativo ... Riporta nostrofiglio.it
Educazione sessuale a scuola, stop fino alle medie. Novara: “Si fa il gioco dei siti porno. Genitori? Sono troppo coinvolti” - Si fa gran parlare degli emendamenti approvati lo scorso 15 ottobre al provvedimento in merito a “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, il cosiddetto Ddl Valditara o Ddl ... Da tecnicadellascuola.it
