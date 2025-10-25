Educazione sessuale Novara | I genitori sono spesso troppo coinvolti emotivamente La scuola offre la distanza educativa necessaria per parlare di affettività e sessualità senza tabù

Orizzontescuola.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole ha visto l’approvazione di emendamenti che vietano qualsiasi attività legata alla sessualità e all’affettività nella scuola secondaria di primo grado. La misura estende il divieto già previsto per infanzia e primaria, introducendo per le scuole superiori l’obbligo di consenso scritto delle famiglie per qualsiasi iniziativa su questi temi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

educazione sessuale novara genitoriDivieto dell’educazione sessuale alle scuole medie: cosa pensare? Intervista a Daniele Novara - Divieto di educazione sessuale nelle scuole: il pedagogista Daniele Novara spiega perché togliere questo spazio formativo è un errore educativo ... Riporta nostrofiglio.it

Educazione sessuale a scuola, stop fino alle medie. Novara: “Si fa il gioco dei siti porno. Genitori? Sono troppo coinvolti” - Si fa gran parlare degli emendamenti approvati lo scorso 15 ottobre al provvedimento in merito a “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, il cosiddetto Ddl Valditara o Ddl ... Da tecnicadellascuola.it

educazione sessuale novara genitoriAdolescenti tra social, silenzi e primi amori: Daniele Novara risponde alle domande dei genitori - Come gestire gli adolescenti tra silenzi, social e prime esperienze sentimentali. nostrofiglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Educazione Sessuale Novara Genitori