Educato e astuto il ladro che sceglie con cura cosa rubare e poi lascia tutto in ordine

LECCE – Si è parlato nei giorni scorsi del 43enne di Monteroni di Lecce, arrestato dai carabinieri, ribattezzato il “Lupin del Salento” per la propensione irrefrenabile ai furti in serie. L’appellativo, però, non è del tutto appropriato, vuoi perché non ruba certo opere d’arte come accaduto di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Educato e astuto, il ladro che sceglie con cura cosa rubare e poi lascia tutto in ordine - Ripone i portagioie dove li ha lasciati e richiude persino le porte con le mandate. Come scrive lecceprima.it