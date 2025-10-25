Edmondo Cirielli presenta il piano per occupazione e autonomia | Formazione impresa e innovazione per il rilancio della Regione
«Sul lavoro dobbiamo passare da un modello assistenzialista a uno fondato sull’autonomia e sul merito. In Campania vareremo il Reddito di Promozione, una misura innovativa e totalmente finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus, che sostituirà i sussidi improduttivi con opportunità reali di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Filomena Lamberti sarà la capolista di capolista di Noi Moderati per le province di Avellino e Salerno, a sostegno del candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli. Filomena Lamberti, originaria di Cava de’ Tirreni, nel 2012 è stata la prima donna sfr - facebook.com Vai su Facebook
Edmondo Cirielli è la migliore scelta per il centro destra #forzaitaliaufficiale - X Vai su X
Regionali, Cirielli si presenta: “Io l’unico in grado di battere la sinistra” - Emondo Cirielli ha ufficializzato la sua candidatura alla Presidenza della Regione Campania per la coalizione di centrodestra. agro24.it scrive
Regionali, Cirielli si presenta: "Io l'unico in grado di battere la sinistra" |VIDEO - Il candidato del centro destra alla Presidenza della Campania: "Con De Luca, la nostra regione è ultima in tutto" ... Da napolitoday.it
Fratelli d’Italia presenta la lista irpina a sostegno di Cirielli - ” Con queste parole, pubblicate sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia – Avellino, il partito annuncia l’appuntamento di sabato 25 o ... Da irpinianews.it