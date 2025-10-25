Edi Giachi l’ora dell’addio Travolto sotto casa via libera ai funerali

In seguito all’autopsia eseguita giovedì scorso, la procura ha disposto il nulla osta per la salma di Edi Giachi, il 70enne morto all’ospedale ’ Bufalini ’ di Cesena quattro giorni dopo essere stato travolto da un’auto sotto casa sua a Porto Corsini. A questo punto dunque il funerale verrà celebrato a breve. Mentre per quanto riguarda l’esame autoptico, in attesa della relazione conclusiva del medico legale Dario Raniero, non è al momento emerso nulla di particolare. Rimane intanto in custodia cautelare in carcere, come deciso dal gip Janos Barlotti su richiesta del pm Angela Scorza, il 37enne Carlo Piccolo, di origine partenopea ma residente nella località rivierasca e arrestato dai carabinieri a casa sua poco dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

