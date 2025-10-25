Economia non osservata | 217 miliardi fuori dai radar dell’Italia legale?
Nel 2023 l’economia non osservata è cresciuta del 7,5%: lavoro nero, sottodichiarazione e attività illegali valgono il 10,2% del Pil secondo l’ultimo rapporto ISTAT.. Lavoro nero, sottodichiarazione, attività illegali: l’Italia convive con un’ economia sommersa che vale il 10,2% del Pil. E cresce. Nel cuore dell’economia italiana pulsa una zona grigia che sfugge alle statistiche ufficiali, ma incide profondamente sulla vita quotidiana, sul lavoro e sulla giustizia fiscale. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT, l’“economia non osservata” ha raggiunto nel 2023 la cifra record di 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del Pil nazionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
