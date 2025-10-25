L’economia globale continua a dimostrare resilienza nonostante i significativi cambiamenti nelle politiche commerciali e di investimento degli Stati Uniti e le incertezze che ne derivano. Mentre l’impatto dell’aumento dei dazi e dei cambiamenti nei flussi commerciali comincia a manifestarsi nei dati relativi ai prezzi e alla produzione, la spesa dei consumatori, i mercati del lavoro e le performance delle imprese rimangono per lo più solidi, costituendo un importante ammortizzatore. Di conseguenza, lo scenario di base per le principali economie rimane quello di una crescita moderata e di un’inflazione contenuta, anche in un contesto di maggiore incertezza politica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Economia globale: come dazi e accordi commerciali stanno cambiando gli equilibri