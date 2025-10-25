Ecomondo 2025 Le nuove frontiere della sostenibilità

Il futuro globale della transizione ecologica dà appuntamento fra una decina di giorni a Ecomondo 2025. La manifestazione di Italian Exhibition Group proprio sulla transizione ecologica tornerà infatti alla Fiera di Rimini dal 4 al 7 novembre per la sua 28ª edizione. Un numero – 28 – che nasconde una lunga storia: una cavalcata di successo, come la definisce il presidente di IEG (Italian Exhibition Group) Maurizio Ermeti "senza mai perdere il proprio forte legame con il territorio e con la città che l’ha vista nascere". Dalla fine degli anni ’90 ad oggi la manifestazione, sottolinea Ermeti "è cresciuta in maniera esponenziale, come testimoniano anche le edizioni annuali che vengono organizzate in Cina e in Messico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecomondo 2025. Le nuove frontiere della sostenibilità

