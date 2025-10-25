Ecco le liste a sostegno di Stefani | tutti i nomi per Venezia

Depositate le liste elettorali in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Alberto Stefani, il candidato del centrodestra, si presenta sostenuto da sei liste diverse: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Unione di Centro, Liga Veneta.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

