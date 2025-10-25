Ecco la classifica dei rigori a favore nelle ultime 5 stagioni | Napoli primo a quota 41 Inter a 39
Secondo i dati di Transfermarkt, nelle ultime cinque stagioni Napoli e Inter guidano la classifica dei rigori assegnati in Serie A. Classifica dei rigori delle ultime 5 stagioni: comandano Napoli e Inter. La classifica dei rigori a favore negli ultimi cinque anni vede il Napoli in vetta con 41 tiri dal dischetto, di cui 30 trasformati. Subito dietro Roma e Inter, entrambe con 39, confermando quanto possano incidere sui big match come quello in programma al Maradona tra le due squadre. Fiorentina e Milan occupano posizioni intermedie rispettivamente a 34 e 31, mentre la Juventus si trova solo al decimo posto con 23 rigori, quasi la metà di quelli ottenuti dal Napoli, probabilmente a causa di un approccio più difensivo in alcune stagioni recenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
