Ecco il nuovo capitalismo made in Trump

Donald Trump blocca i negoziati con il Canada apparentemente per uno spot che osa evocare Ronald Reagan e il libero commercio (ma forse c’entrano di più gli affari di Stellantis). L’ennesima uscita del tycoon ci mostra plasticamente una nuova America: quella che un tempo predicava l’apertura dei mercati oggi si avvolge nella bandiera dei dazi. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ecco il nuovo capitalismo made in Trump

