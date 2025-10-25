Ecco come sarà il Rally Città di Cagliari
Organizzato da Automobile Club Cagliari e New Turbomark Rally Team, la gara chiuderà la stagione sarda ACI Sport. Cagliari si prepara a vivere un weekend all’insegna della passione per i motori. Il 13 e 14 dicembre andrà infatti in scena la prima edizione del Rally Città di Cagliari, un evento che chiuderà la stagione del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Aci, 12-14 dicembre in programma 1° Rally Città di Cagliari - Dal 12 al 14 dicembre si disputerà il 1° Rally Città di Cagliari, su asfalto, valido per il Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna ACI Sport. Lo riporta ansa.it