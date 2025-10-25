Ecchime | l'omaggio che non t'aspetti a Pasolini a 50 anni dalla morte
(askanews) – Un omaggio a Pier Paolo Pasolini per il 50esimo anniversario della morte, il 2 novembre. Piotta pubblica il singolo Ecchime, dal 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali (per La Grande Onda), con la partecipazione del friulano Davide Toffolo, voce e fondatore dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nonché autore della graphic novel tradotta in cinque lingue dedicata alla parola e al pensiero di Pasolini. A unire Piotta e Pasolini non è solo la comune origine friulana – i nonni paterni del rapper romano provengono da Teor-Rivignano (Udine), mentre la madre dello scrittore era di Casarsa della Delizia (Pordenone) – anche un legame altrettanto forte con Roma Est. 🔗 Leggi su Amica.it
