EA FC26 Svelato Il Patch Notes Del Title Update 1.11 In Arrivo Il 25 Ottobre

Il Title Update 1.1.1 di EA FC 26 è stato annunciato. La quinta patch potrà essere scaricata a partire da sabato 25 ottobre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Xbox Series XS e PC. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! L’aggiornamento non apporta correzioni al gameplay, e risolve un problema di stabilità che si verificava in Football Ultimate Team. Se siete degli appassionati della modalità Ultimate Team, vi consigliamo di consultare la guida che spiega come si sblocca l’ area mercato della Web App e della Companion App che sono state rilasciate il 17 settembre scorso. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC26 Svelato Il Patch Notes Del Title Update 1.1.1 In Arrivo Il 25 Ottobre

