È vietato piangere | le lacrime sono atto di coraggio nella nuova produzione Pandemonium
Bergamo. Il rapporto tra padre e figlio, descritto in un viaggio fisico e poetico, in cui la comprensione delle emozioni diventa strumento di crescita. Un viaggio che racchiude in sé un percorso di formazione, nel racconto di quelle emozioni che, soprattutto oggi, sembra sempre più difficile gestire. Un messaggio universale e, allo stesso tempo, profondamente attuale, protagonista di “ È vietato piangere ”, nuova produzione della Compagnia Pandemonium Teatro, che verrà proposta in anteprima domenica 26 ottobre (ore 16.30) al Teatro di Loreto, all’interno della rassegna per famiglie il Teatro delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
