È una truffa pronto lo sciopero Landini torna ad agitare la piazza contro la manovra

Maurizio Landini torna a minacciare uno sciopero contro il governo Meloni: ormai si è perso il conto di quanti sono stati da inizio legislatura. Sicuramente più di quanti non ne siano stati convocati nei governi precedenti. Adesso ha messo nel mirino anche la Manovra di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri ma, intanto, come dice lui, " oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti ". Dopo gli accordi di pace in Palestina, tema che è sembrato stare particolarmente a cuore a un sindacato dei lavoratori, tanto da proclamare anche uno sciopero generale "a sorpresa", la Cgil è tornata a pensare ai temi interni con le solite, pretestuose, accuse contro il governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "È una truffa, pronto lo sciopero". Landini torna ad agitare la piazza contro la manovra

Contenuti che potrebbero interessarti

TG - Pronto è la Asl… No è una truffa - 24/10/2025 - facebook.com Vai su Facebook

Parla l'imprenditore antimafia indagato per #truffa sui #bonusedilizi a #Palermo: "Sono indagato e sarà un giudice a sentenziare, se ho fatto qualche errore sono pronto a pagare. Ma non ho intascato soldi" - X Vai su X

La truffa dello sciopero: le adesioni sono un flop - Apparentemente, lunedì l'Italia è stata bloccata da uno sciopero generale indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza e per chiedere la fine delle relazioni tra l'Italia e Israele. Da ilgiornale.it