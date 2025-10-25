È tornato il Conte che ci piace è tornato il Napoli all’italiana e col 4-3-3 siamo cattivi ma l’uscita di De Bruyne ha avuto il suo peso

È tornato il Napoli. È tornato Conte. E non possiamo non dire che, uscito De Bruyne per infortunio, si è rivisto il Napoli dello scudetto. Una squadra che magari non ha l’ossessione del dominio (come pare oggi voglia il suo allenatore) ma che è corta, quadrata, solida, lotta su ogni pallone, si ritrova a memoria, e segna. Anche in contropiede (oh mio dio). Insomma gioca per vincere, principio base dello sport. È finita 3-1. Il Napoli è da solo in testa alla classifica. E aspetta domani la Roma. Il Psv è già alle spalle. Con una minima forzatura possiamo arrivare a parlare di calcio con tre c: cuore catenaccio e contropiede (come le tre c del caffè: comme cazzo coce). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

