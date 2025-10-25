e poi venne il milan un sogno avverato

Trent’anni da quel mitico Forlì-Milan allo stadio Manuzzi di Cesena. Il 25 ottobre 1995 il piccolo Forlì di C2 visse l’avventura più incredibile della sua storia. Era la Coppa Italia dei grandi alla quale i galletti parteciparono grazie alla finale, persa col Varese, in quella di C con Varrella in panchina. Ad allenare i biancorossi c’era l’Indiano Metropolitano Franco Bonavita: mister-geometra di Castrocaro col pallino degli schemi su punizione. Dopo i buoni risultati con San Marino e Rimini, l’allenatore coronò il sogno di sedersi sulla panchina del Forlì che aveva seguito da ragazzino assieme al babbo, tifosissimo dei galletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

