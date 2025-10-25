È partita l’NBA su Prime Video Italia | le prime partite in programma in diretta esclusiva

L’esordio dell’NBA su Prime Video (qui se volete abbonarvi e dare anche a noi un piccolo contributo, ndr) è avvenuto questa notte (sabato 25 ottobre) con un doppio incontro, con i Boston Celtics hanno sfidato i New York Knicks all’1:30, seguito alle 4:00 dalla sfida tra i Minnesota Timberwolves e i Los Angeles Lakers. Domenica . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

