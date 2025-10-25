E’ morto Stefano Incerti addio al food blogger voce appassionata della cucina italiana

(Adnkronos) – E' morto a 52 anni Stefano Incerti, conosciuto dal grande pubblico come "Stefano Kitchen", voce appassionata della critica gastronomica italiana. Una febbre improvvisa, seguita da complicazioni fatali, ha spento uno dei narratori più sensibili della ristorazione contemporanea. Milanese di nascita, ma toscano d'adozione, stabilitosi in provincia di Pistoia, Stefano Incerti aveva fatto della curiosità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

