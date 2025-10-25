È morto Mauro Maurino Di Francesco volto indimenticabile delle commedie anni Ottanta
È scomparso Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”, attore simbolo delle commedie leggere degli anni Ottanta. Aveva 74 anni. Con il suo sorriso ironico e la verve da milanese autentico aveva conquistato il pubblico in pellicole come "I fichissimi", "Sapore di mare 2 – Un anno dopo", "Yesterday – Vacanze al mare", "Ferragosto OK "e, più tardi, nei due "Abbronzatissimi". La vita e la carriera. Nato a Milano il 17 maggio 1951, Di Francesco era cresciuto in una famiglia legata al teatro – la madre sarta teatrale, il padre organizzatore – e aveva calcato le scene fin da giovanissimo. A soli 15 anni entrò nella compagnia di Giorgio Strehler, e due anni dopo apparve nello sceneggiato televisivo "La freccia nera", segnando l’inizio di una carriera intensa e sempre capace di unire leggerezza e autenticità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FOGGIA | Foggia piange un altro pezzo di “Zemanlandia”: è morto Mauro Finiguerra - facebook.com Vai su Facebook
È morto Mauro Farina, fondatore di The Saifam Group e figura storica della discografia indipendente italiana. Produttore, musicista e visionario. La redazione di All Music Italia si unisce al cordoglio della famig allmusicitalia.it/discografia/ma… - X Vai su X
È morto Mauro “Maurino” Di Francesco, volto indimenticabile delle commedie anni Ottanta - Dagli esordi con Strehler al successo nelle commedie cult degli anni Ottanta come I fichissimi e Sapore di mare 2, Mauro “Maurino” Di Francesco è stato uno dei volti pi ... Scrive ilgiornale.it
È morto Mauro Di Francesco, il “Maurino” volto amato degli anni ’80 - È morto Mauro Di Francesco, il “Maurino” attore di commedie degli anni Ottanta, da Sapore di mare 2 - Riporta ciakmagazine.it
Addio a Mauro “Maurino” Di Francesco, indimenticabile interprete del cinema Anni ‘80 - Dai Fichissimi a Sapore di Mare, da Grand Hotel al Ras del quartiere dino all’indelebile interpretazione del barbaro provocatore di Attila (Il flagello di ... Riporta ilsecoloxix.it