È morto Mauro Maurino Di Francesco volto indimenticabile delle commedie anni Ottanta

È scomparso Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”, attore simbolo delle commedie leggere degli anni Ottanta. Aveva 74 anni. Con il suo sorriso ironico e la verve da milanese autentico aveva conquistato il pubblico in pellicole come "I fichissimi", "Sapore di mare 2 – Un anno dopo", "Yesterday – Vacanze al mare", "Ferragosto OK "e, più tardi, nei due "Abbronzatissimi". La vita e la carriera. Nato a Milano il 17 maggio 1951, Di Francesco era cresciuto in una famiglia legata al teatro – la madre sarta teatrale, il padre organizzatore – e aveva calcato le scene fin da giovanissimo. A soli 15 anni entrò nella compagnia di Giorgio Strehler, e due anni dopo apparve nello sceneggiato televisivo "La freccia nera", segnando l’inizio di una carriera intensa e sempre capace di unire leggerezza e autenticità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

