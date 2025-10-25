È morto Mauro Maurino Di Francesco volto inconfondibile di Sapore di Mare 2 e altre commedie italiane degli anni ’80

È morto Mauro Di Francesco, attore di film anni Ottanta come Sapore di mare 2 – Un anno dopo, Yesterday, I Fichissimi. Detto “Maurino”, aveva 74 anni: nato a Milano il 17 maggio del 1951, figlio di lavoratori del teatro con la mamma sarta costumista e il papà organizzatore di spettacoli, aveva preso anche lui quella strada. A 15 anni l’ingresso nella compagnia di Strehler e a 17 anni era nello sceneggiato La freccia nera. Arriva il cabaret, poi, nei Settanta con il Gruppo Repellente, nato dal genio di Enzo Jannacci e Beppe Viola e assieme a Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Impossibile dimenticare il suo Sapore di mare 2 – un anno dopo: la scena dove, guardando il mare, “Maurino” grida “Alina, sei andata via? E chi se ne frega”, colonna sonora Cento giorni di Caterina Caselli, è generazionale, per molti un pezzo di immaginario che oggi diventa più malinconico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

