È morto Mauro Di Francesco volto delle commedie cult degli anni ' 80 Aveva 74 anni

Nato a Milano nel 1951, Di Francesco era diventato popolare grazie a film cult come «Sapore di Mare», «I Ragazzi della 3 C» e «Vado a vivere da solo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - È morto Mauro Di Francesco, volto delle commedie cult degli anni '80. Aveva 74 anni

