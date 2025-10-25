È morto Mauro Di Francesco volto delle commedie cult degli anni ' 80 Aveva 74 anni
Nato a Milano nel 1951, Di Francesco era diventato popolare grazie a film cult come «Sapore di Mare», «I Ragazzi della 3 C» e «Vado a vivere da solo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
