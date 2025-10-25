È morto Mauro Di Francesco volto delle commedie cult degli anni ' 80 Aveva 74 anni

Xml2.corriere.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nato a Milano nel 1951, Di Francesco era diventato popolare grazie a film cult come «Sapore di Mare», «I Ragazzi della 3 C» e «Vado a vivere da solo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

200 morto mauro di francesco volto delle commedie cult degli anni 80 aveva 74 anni

© Xml2.corriere.it - È morto Mauro Di Francesco, volto delle commedie cult degli anni '80. Aveva 74 anni

Approfondisci con queste news

200 morto mauro francescoE' morto Mauro Di Francesco, attore e cabarettista eclettico dalla Freccia Nera a Sapore di Mare. Recitò anche in Attila con Abatantuono - Sapore di mare, Abbronzatissimi ma anche La Freccia Nera e Attila, flagello di Dio. Come scrive msn.com

200 morto mauro francescoMauro Di Francesco morto, dal trapianto di fegato che gli salvò la vita all'ultimo ricovero: i problemi di salute - Il celebre attore degli anni 80 si è spento in ospedale dopo vari problemi di salute. Scrive msn.com

200 morto mauro francescoCome è morto Mauro Di Francesco? Malattia, vita privata e carriera dell'attore - Mauro Di Francesco, uno dei volti più amati della commedia italiana dagli anni Ottanta in poi, è morto a 74 anni nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2025 in un ospedale romano, lasciando un segno ... Scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Mauro Francesco