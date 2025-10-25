È morto Mauro Di Francesco volto delle commedie Anni 80 da Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morto all'età di 74 anni Mauro Di Francesco, conosciuto come Maurino e noto per essere stato protagonista iconico delle commedie italiane degli Anni Ottanta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

