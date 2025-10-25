È morto Mauro Di Francesco Uberto di Sapore di Mare 2 | era malato da tempo

Mauro Di Francesco è morto il 25 ottobre 2025 a Roma, all’età di 74 anni. L’attore e comico, che ebbe un momento di grande popolarità negli anni ’80, era ricoverato in un ospedale romano lottava da tempo contro una grave malattia che aveva reso necessario un trapianto di fegato. Nato a Milano il 17 maggio 1951, Mauro Di Francesco è cresciuto respirando aria di palcoscenico: sua madre lavorava come sarta teatrale, mentre il padre si occupava di organizzazione ed era amico di Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello. Un ambiente che ha plasmato il suo destino artistico fin dalla più tenera età, quando a soli 5 anni debuttò con Cino Tortorella, il mago Zurlì, seguito da vari spot pubblicitari, tra cui quello per una marca di formaggini, accanto a Giovanna Ralli. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - È morto Mauro Di Francesco, Uberto di Sapore di Mare 2: era malato da tempo

