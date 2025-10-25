È Morto Mauro Di Francesco | l’attore di Sapore di Mare 2 aveva 74 anni

Metropolitanmagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo del cinema: si è spento Mauro Di Francesco, volto simbolo della commedia italiana negli Anni Ottanta e Novanta. L’attore 74enne si è spento la scorsa notte in ospedale per complicazioni di salute. Di Francesco era ricoverato da circa un mese ed aveva subito un trapianto di fegato nel passato. Conosciuto come “Maurino”, era nato a Milano nel 1951 e sin da bambino aveva seguito le orme del padre direttore teatrale (la madre invece lavorava come sarta). Negli anni Sessanta debutta sul proscenio lavorando con Giorgio Strehler e Valentina Cortese, mentre nel 1968 l’esordio in tv con lo sceneggiato La Freccia Nera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

200 morto mauro di francesco l8217attore di sapore di mare 2 aveva 74 anni

© Metropolitanmagazine.it - È Morto Mauro Di Francesco: l’attore di “Sapore di Mare 2” aveva 74 anni

Scopri altri approfondimenti

200 morto mauro francescoMorto l'attore Mauro Di Francesco, aveva 74 anni. Reso celebre dai film Sapore di mare e Abbronzatissimi - &#200; stato uno dei protagonisti più amati e riconoscibili del cinema italiano degli anni '80. Da ilmattino.it

200 morto mauro francescoAddio a Mauro Di Francesco, morto a 74 anni uno dei volti più amati della commedia italiana - Si è spento a 74 anni l’attore Mauro Di Francesco, uno dei volti più amati della commedia italiana degli anni ’80. Lo riporta lapresse.it

200 morto mauro francescoMauro Di Francesco, morto l'attore di Sapore di mare e Abbronzatissimi: aveva 74 anni - &#200; morto Mauro Di Francesco, uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni 80. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Mauro Francesco