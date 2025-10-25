È Morto Mauro Di Francesco | l’attore di Sapore di Mare 2 aveva 74 anni

Lutto nel mondo del cinema: si è spento Mauro Di Francesco, volto simbolo della commedia italiana negli Anni Ottanta e Novanta. L’attore 74enne si è spento la scorsa notte in ospedale per complicazioni di salute. Di Francesco era ricoverato da circa un mese ed aveva subito un trapianto di fegato nel passato. Conosciuto come “Maurino”, era nato a Milano nel 1951 e sin da bambino aveva seguito le orme del padre direttore teatrale (la madre invece lavorava come sarta). Negli anni Sessanta debutta sul proscenio lavorando con Giorgio Strehler e Valentina Cortese, mentre nel 1968 l’esordio in tv con lo sceneggiato La Freccia Nera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

