È morto Mauro Di Francesco da Sapore di mare a Eccezzziunale veramente attore simbolo della commedia anni ’80

È morto a 74 anni Mauro Di Francesco, attore milanese reso popolare da Eccezzziunale. veramente e protagonista di film come Sapore di mare e Yuppies, da sempre al fianco di Jerry Calà. È morto l’attore Mauro Di Francesco. Ricoverato da circa un mese, “Maurino” si è spento all’età di 74 anni. Nato a Milano il 17 maggio 1951, era entrato giovanissimo nel mondo dello spettacolo, muovendo i primi passi tra pubblicità e sceneggiati televisivi come I promessi sposi e La freccia nera. Fin da ragazzo, il palcoscenico è stato per lui una seconda casa: figlio di una sarta e di un direttore di scena teatrale, aveva trovato presto nella recitazione un linguaggio naturale e vitale, che avrebbe accompagnato tutta la sua carriera. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

