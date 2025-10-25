È morto Mauro Di Francesco addio all’attore della commedia anni Ottanta

(Adnkronos) – Mauro Di Francesco, detto Maurino, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto la scorsa notte all'età di 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per complicazioni di salute. Una decina di anni fa aveva affrontato un trapianto di fegato che gli aveva salvato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Addio a Mauro Di Francesco, volto amato della commedia italiana È morto a 74 anni Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia italiana degli anni ’80. Si è spento nella notte in ospedale, dove era ricoverato da un mese per complicazioni di salute. - facebook.com Vai su Facebook

È morto Mauro Farina, fondatore di The Saifam Group e figura storica della discografia indipendente italiana. Produttore, musicista e visionario. La redazione di All Music Italia si unisce al cordoglio della famig allmusicitalia.it/discografia/ma… - X Vai su X

È morto Mauro Di Francesco, volto delle commedie anni 80 da "Sapore di mare 2" a "Abbronzatissimi" - La popolarità grazie alle commedie accanto a Ciavarro, Calà e Abatantuono ... Segnala msn.com

Mauro Di Francesco, trapianto di fegato e problemi di salute: come stava l'attore morto a 74 anni - Il celebre attore degli anni 80 si è spento in ospedale dopo vari problemi di salute. Secondo msn.com

Mauro Di Francesco, morto l'attore di Sapore di mare e Abbronzatissimi: aveva 74 anni - È morto Mauro Di Francesco, uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni 80. Lo riporta msn.com