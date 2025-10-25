È morto Mauro Di Francesco addio all’attore della commedia anni Ottanta

(Adnkronos) – Mauro Di Francesco, detto Maurino, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto la scorsa notte all'età di 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per complicazioni di salute. Una decina di anni fa aveva affrontato un trapianto di fegato che gli aveva salvato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

