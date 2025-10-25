È morto Mauro Di Francesco addio al mitico volto delle commedie cult degli anni ’80 | i successi da Sapore di Mare 2 ai Ragazzi della Terza C

È morto Mauro Di Francesco, attore simbolo delle commedie italiane degli anni Ottanta. Aveva 74 anni. Il suo volto è legato a titoli cult come Sapore di mare 2 – Un anno dopo, Yesterday – Vacanze al mare, Ferragosto OK e i due Abbronzatissimi, in cui interpretava spesso il giovane milanese sempre in cerca di avventure estive. Dagli esordi con Strehler ai set di Vanzina. Nato a Milano il 17 maggio 1951, Di Francesco era nato in una famiglia di teatranti. La mamma era sarta teatrale, il papà organizzatore e amico di Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello. Aveva esordito giovanissimo, a soli 5 anni con il mago Zurlì, seguito da vari spot pubblicitari. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Morto l'attore Mauro Di Francesco, aveva 74 anni. Reso celebre dai film Sapore di mare e Abbronzatissimi - facebook.com Vai su Facebook

È morto Mauro Farina, fondatore di The Saifam Group e figura storica della discografia indipendente italiana. Produttore, musicista e visionario. La redazione di All Music Italia si unisce al cordoglio della famig allmusicitalia.it/discografia/ma… - X Vai su X

Mauro Di Francesco morto, dal trapianto di fegato che gli salvò la vita all'ultimo ricovero: i problemi di salute - Il celebre attore degli anni 80 si è spento in ospedale dopo vari problemi di salute. Scrive msn.com

E' morto Mauro Di Francesco, attore e cabarettista eclettico dalla Freccia Nera a Sapore di Mare. Recitò anche in Attila con Abatantuono - Sapore di mare, Abbronzatissimi ma anche La Freccia Nera e Attila, flagello di Dio. Come scrive msn.com

Come è morto Mauro Di Francesco? Malattia, vita privata e carriera dell'attore - Mauro Di Francesco, uno dei volti più amati della commedia italiana dagli anni Ottanta in poi, è morto a 74 anni nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2025 in un ospedale romano, lasciando un segno ... tag24.it scrive