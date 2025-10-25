È morto ' Maurino' Mauro Di Francesco

Maurino, al secolo Mauro Di Francesco, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto la scorsa notte all'età di 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per complicazioni di salute. Una decina di anni fa aveva affrontato un trapianto di fegato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

