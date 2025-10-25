È morto Marco Ghigliani

È morto questa mattina, sabato 25 ottobre, all'età di 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7 dal 2013. “Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno con l'impegno e la passione che lo hanno contraddistinto in questi ultimi vent'anni”. 🔗 Leggi su Romatoday.it