È morto Marco Ghigliani
È morto questa mattina, sabato 25 ottobre, all'età di 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7 dal 2013. “Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno con l'impegno e la passione che lo hanno contraddistinto in questi ultimi vent'anni”. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ULTIM'ORA Lutto a La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani: l’annuncio di Enrico Mentana: https://fanpa.ge/sk2wG - facebook.com Vai su Facebook
È morto Marco Cecchini @CecchiniMc, un bravissimo giornalista e una buona persona. Nel dialogo con i colleghi più giovani traspariva la sua grande esperienza, senza che lui la mettesse in mostra o la facesse pesare. Qui i suoi articoli per il Foglio. - X Vai su X
È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7. Enrico Mentana lo ricorda così: “Se ne va un dirigente sobrio e attento, ma se ne va anche un amico, vero” - L'amministratore delegato dell'emittente televisiva è scomparso a 60 anni dopo una grave malattia. Scrive ilfattoquotidiano.it
La7, è morto l'amministratore delegato Marco Ghigliani - "Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno co ... Riporta msn.com
Addio Marco Ghigliani, le cause della morte dell'Ad di La7. Il dolore di Enrico Mentana - Lutto nel mondo della televisione italiana: scomparso a 60 anni Marco Ghigliani, storico Amministratore Delagato di La7. Da libero.it