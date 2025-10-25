È morto Marco Ghigliani La7 | Ha lavorato fino all' ultimo giorno con l' impegno e la passione

Milanotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7 dal 2013, è morto. Aveva 60 anni. Lo rende noto l'azienda. "Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno con l'impegno e la passione che lo hanno contraddistinto in questi ultimi vent'anni", si legge in un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

200 morto marco ghiglianiMorto Marco Ghigliani, dal 2012 guidava La7 - Il cordoglio del gruppo Cairo e le condoglianze di amici, collaboratori e competitori. Lo riporta ilgiornale.it

200 morto marco ghiglianiLa7, è morto l'amministratore delegato Marco Ghigliani. Cairo: "Ho perso un caro amico, uomo leale e trasparente" - " Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno c ... msn.com scrive

200 morto marco ghiglianiAddio Marco Ghigliani, le cause della morte dell'Ad di La7. Il dolore di Enrico Mentana - Lutto nel mondo della televisione italiana: scomparso a 60 anni Marco Ghigliani, storico Amministratore Delagato di La7. libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Marco Ghigliani