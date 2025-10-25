È morto l’attore Mauro Di Francesco

, volto di tante commedie cult degli Anni 80 come Attila flagello di Dio, I fichissimi e Sapore di mare 2. Nato a Milano nel 1951, figlio di una sarta e di un direttore di palcoscenico teatrale, aveva iniziato a recitare fin da ragazzino, entrando a far parte a 15 anni della compagnia di Giorgio Strehler. Due anni dopo il debutto sul piccolo schermo, nello sceneggiato La freccia nera. Negli Anni 70 Di Francesco si era dedicato al cabaret, prima in coppia con Livia Cerini e poi come membro del Gruppo Repellente, ideato da Enzo Jannacci e Beppe Viola, assieme a Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti, Giorgio Porcaro e Ernst Thole. 🔗 Leggi su Lettera43.it

