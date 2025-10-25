È morto in ospedale il bimbo di 10 anni precipitato dal balcone di casa | la tragedia a Trapani

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa. Si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria a Trapani quando sarebbe caduto. Si indaga sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

