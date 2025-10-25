È morto il bambino di 10 anni precipitato dal terzo piano a Trapani la polizia indaga sulla tragedia
Una notizia che nessuno avrebbe voluto dare: il bambino di 10 anni precipitato dal terzo piano a Trapani è morto. Si indaga sulle dinamiche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Ultim'ora: è morto il bambino di 10 anni precipitato dal balcone di casa sua - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro morto a 10 anni: il bambino era caduto dal balcone di casa - Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di casa a Trapani, nella serata di venerdì 24 ottobre. Lo riporta msn.com
Trapani, bambino di 10 anni cade dal balcone e muore: precipitato dal quinto piano, si indaga sulle cause - Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni è caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, ... Secondo ilmessaggero.it
È morto in ospedale il bimbo di 10 anni precipitato dal balcone di casa: la tragedia a Trapani - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa: si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria quando sarebbe caduto. fanpage.it scrive