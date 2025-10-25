È morto il bambino di 10 anni precipitato dal terzo piano a Trapani la polizia indaga sulla tragedia

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia che nessuno avrebbe voluto dare: il bambino di 10 anni precipitato dal terzo piano a Trapani è morto. Si indaga sulle dinamiche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

