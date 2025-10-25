È morto fino a ieri era qui Enrico Mentana un altro lutto a La7 | l’annuncio

Lutto nel mondo della televisione. A dare il triste annuncio è stato poco fa Enrico Mentana, con un post pubblicato sui suoi canali social. Il conduttore del TG La7 ha condiviso la notizia con parole di grande affetto e commozione, ricordando una figura che ha rappresentato per anni un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. "Non lo conoscevate, forse, ma questo signore ha guidato La7 come amministratore delegato per tanti anni, fino a ieri, fino al suo ultimo giorno di vita. Di tutti quelli che se ne vanno si dice – per rispetto – che lasciano un grande vuoto. Per Marco Ghigliani è solo la pura verità.

