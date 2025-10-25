È morta Silvia Signorelli storico ufficio stampa di vip e teatri romani

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. È morta all'età di 61 anni Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei teatri romani e della tv. Nella sua carriera ha lavorato con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui: Lorella Cuccarini, Vittoria Belvedere, Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

