Si spengono nel silenzio della notte le luci di una vita intensa, ricca di battaglie vinte e di eleganza discreta. Un vuoto improvviso si apre nel cuore di chi l’ha conosciuta, una ferita che sanguina il ricordo di un sorriso ironico, di un’intelligenza fulminante. Non si è spenta solo una professionista eccelsa, capace di rendere semplice l’infinitamente complesso e di affrontare il dolore altrui con equilibrio e grazia, ma anche una donna la cui presenza era sinonimo di sicurezza, di energia instancabile. Il cordoglio si diffonde tra atti giudiziari interrotti e abbracci mancati, un’onda di malinconia che avvolge amici, colleghi e familiari, lasciando il segno di una perdita irrimediabile, quella di un punto di riferimento lucido e brillante che ha lavorato instancabilmente fino all’ultima firma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morta Laura Hoesch, addio alla storica avvocata dei divorzi più celebri