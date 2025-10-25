Un annuncio improvviso, di quelli che gelano l’anima e fanno scendere il sipario su un’epoca. Il Paese si è svegliato avvolto in un senso di smarrimento, mentre le voci si rincorrevano nelle case, nei templi, nelle strade dove il tempo sembrava essersi fermato. Il volto di una donna amata da generazioni, simbolo di una tradizione che ha saputo evolvere senza mai perdere la sua essenza, è divenuto all’improvviso il volto di un addio. Il dolore collettivo si è diffuso come un’eco, portando con sé un sentimento di perdita difficile da descrivere. Leggi anche: Salvini nei guai, la decisione è appena arrivata: tensione nella Lega, c’entra proprio lui Lacrime e ricordi: il vuoto lasciato da una figura storica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morta”. Fine di un’epoca, se ne va così: sono lacrime