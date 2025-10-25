Una figura amatissima e simbolo di un’epoca si è spenta lasciando un profondo vuoto nel cuore. La notizia della scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio in tutto il Paese, dove la donna era considerata un punto di riferimento culturale e spirituale, non solo come consorte di uno dei monarchi più longevi della storia, ma anche per il suo impegno in campo sociale e umanitario. Per decenni aveva incarnato l’eleganza e la dedizione alla nazione, diventando un modello di grazia e devozione. La sua vita, segnata da eventi storici e momenti di grande trasformazione, è stata legata indissolubilmente alla storia moderna del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morta”. Fine di un’epoca, se ne va così: l’annuncio ufficiale. Sono lacrime