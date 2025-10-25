I Pooh taglieranno il traguardo di 60 anni di carriera. La loro avventura insieme è iniziata nel 1966 (hanno venduto oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ndr) e per festeggiare al meglio nel 2026 Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno deciso di lanciare una serie di appuntamenti live da settembre a ottobre 2026 che toccheranno 6 città con doppia data, anticipati da una doppia data 0, per un totale di 14 date nei palasport italiani. “Non chiamatelo ultimo tour perché alla nostra età porta un po’ sfiga”, hanno detto all’unisono tutti i componenti della band con un pizzico di ironia e scaramanzia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È l’ultimo tour? Non chiamatelo così, alla nostra età porta un po’ sfiga. Negli anni ci sono stati liti tra di noi, come nei matrimoni”: i Pooh compiono 60 anni